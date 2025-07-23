Прес-служба "матрацників" оголосила про перехід 22-річного захисника з Альмерії. Марк Пубіль підписав контракт з Атлетіко до 2030 року.

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Альмерія отримає за свого гравця 16 мільйонів євро, а ще 4 млн як бонуси. Крім того, "червоно-біло-сині" матимуть 15% від майбутнього перепродажу. Понад 2,5 мільйона отримає Леванте, де Пубіль розпочинав свою професіональну кар'єру.

Марк – у складі збірної Іспанії брав участь в Олімпіаді у 2024 році. Захисник разом з командою завоював золоті медалі.

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