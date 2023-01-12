Атлетіко обрав фаворита на заміну Сімеоне – "тіні минулого" не турбують мадридців
Атлетіко сподівається знайти гідного нового тренера, якщо з Дієго Сімеоне таки доведеться прощатися.
Фаворитом "матрацників" виглядає Луїс Енріке, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Фахівець не надто вдало виступив зі збірною Іспанії на чемпіонаті світу, однак зберіг репутацію тренера, який вміє ставити "стильний" футбол. Лучо готовий прийняти новий виклик і радше схиляється до роботи в клубі. Атлетіко й раніше пов'язували з прізвищем цього тренера, а останніми тижнями активізувалися чутки про відхід Дієго Сімеоне. Аргентинець вже нібито попередив керівництво, що піде в кінці сезону.
Цікаво, що Луїс Енріке грав за ненависний для фанатів Атлетіко сусідній Реал, а також часто обігрував "матрацників" у ролі тренера Барселони.
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