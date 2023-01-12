Фаворитом "матрацників" виглядає Луїс Енріке, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вірний "солдат" Сімеоне з чемпіонського Атлетіко завершив кар'єру

Фахівець не надто вдало виступив зі збірною Іспанії на чемпіонаті світу, однак зберіг репутацію тренера, який вміє ставити "стильний" футбол. Лучо готовий прийняти новий виклик і радше схиляється до роботи в клубі. Атлетіко й раніше пов'язували з прізвищем цього тренера, а останніми тижнями активізувалися чутки про відхід Дієго Сімеоне. Аргентинець вже нібито попередив керівництво, що піде в кінці сезону.

Цікаво, що Луїс Енріке грав за ненависний для фанатів Атлетіко сусідній Реал, а також часто обігрував "матрацників" у ролі тренера Барселони.

Барселона втримала важку перемогу над Атлетіко, ставши одноосібним лідером Ла Ліги