Атлетіко фіналізує ще одне гучне підписання цього літа. Як повідомляє Marca, клуб узгодив трансфер Ніколаса Гонсалеса з Ювентусом. Аргентинець уже перебуває в Мадриді та проходить медичне обстеження перед офіційним підтвердженням угоди.

Формат переходу – оренда на один сезон за 1 мільйон євро з обов’язковим викупом у разі виконання певних умов (кількість зіграних матчів). У такому випадку Атлетіко заплатить ще 35 мільйонів євро, а контракт гравця буде чинним до 2030 року. Загальна сума угоди може скласти 36 мільйонів євро.

27-річний Гонсалес перейшов у Ювентус із Фіорентини після тогорічної оренди, але в новому сезоні провів лише 17 хвилин у перших двох турах Серії А. Минулого ж сезону він був одним із ключових гравців команди, відігравши 38 матчів у всіх турнірах.

Зазначимо, що Гонсалес може зіграти на декількох позиціях в нападі – як на вістрі атаки, так і на флангах.

Для Атлетіко це вже десяте підписання у це трансферне вікно. До команди Дієго Сімеоне приєдналися Алехандро Баена, Давід Ганцко, Джонні Кардосо, Тьяго Альмада, Марк Пубіль, Клеман Ленгле, а також низка футболістів із Серії А – Джакомо Распадорі, Маттео Руджері та Хуан Муссо.

