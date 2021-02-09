Поєдинок у Мадриді повинен був відбутися 23 лютого, проте іспанська влада до 2 березня продовжила обмеження для гостей з Великобританії, повідомляє Marca.

Бенфіка – Арсенал: топ-матч 1/16 Ліги Європи перенесений на нейтральне поле

Атлетіко вже розпочав пошуки нейтрального поля, і найімовірнішим варіантом виглядає Бухарест. "Матрацники" мають чудові спогади про тамтешній Національний стадіон, адже саме тут вони виграли фінал Ліги Європи 2011/12 проти Атлетіка (3:0).

Нагадаємо, раніше через коронавірусні обмеження в Британії перенесли ще один матч Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг прийматиме Ліверпуль не вдома, а на будапештській Пушкаш Арені.

Сельта завдяки голу екс-зірки Шахтаря на останніх хвилинах вирвала нічию в Атлетіко – не врятував навіть дубль Суареса