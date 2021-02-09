Атлетіко не зможе провести вдома матч ЛЧ проти Челсі – мадридці розглядають стадіон свого єврокубкового тріумфу
Атлетіко змушений шукати нейтральну арену для першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.
Поєдинок у Мадриді повинен був відбутися 23 лютого, проте іспанська влада до 2 березня продовжила обмеження для гостей з Великобританії, повідомляє Marca.
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Атлетіко вже розпочав пошуки нейтрального поля, і найімовірнішим варіантом виглядає Бухарест. "Матрацники" мають чудові спогади про тамтешній Національний стадіон, адже саме тут вони виграли фінал Ліги Європи 2011/12 проти Атлетіка (3:0).
Нагадаємо, раніше через коронавірусні обмеження в Британії перенесли ще один матч Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг прийматиме Ліверпуль не вдома, а на будапештській Пушкаш Арені.
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