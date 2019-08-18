Атлетіко не зміг завершити трансфер Родріго

Нападник іспанської Валенсії Родріго Морено не перейде до мадридського Атлетіко. Зрив трансферу підтвердив керманич "кажанів" Марселіно Гарсія Тораль.

"Нам відомо, що Родріго може покинути команду.

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У якийсь момент угода була вже майже погоджена, клуб мене поінформував про це у вівторок. Про перехід в Атлетіко мені повідомив також сам Родріго. Та, зрештою, перехід не відбувся", – цитує Марселіно Football Espana.

Раніше очікувалося, що 28-річний форвард стане гравцем "матрацників" за 55 млн євро. Ще 5 млн у євровалюті Валенсія могла отримати завдяки бонусам. Раніше на нього також претендував Наполі, а в зворотному напрямі міг поїхати Аркадіуш Мілік.

Напередодні Родріго Морено провів за левантійців 84 хвилини в стартовому турі Прімери проти Реал Сосьєдада (1:1). У минулому сезоні в його активі 15 м'ячів (51 матч) у всіх турнірах.

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