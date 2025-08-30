Атлетіко не зміг перемогти у третьому матчі поспіль – мадридці зіграли внічию з Алавесом, забивши гол з офсайду
У рамках суботньої програми 3-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2025/26, 3-й тур
Алавес – Атлетіко – 1:1
Голи: Вісенте, 13 (пен) – Сімеоне, 7
Реал Ов'єдо – Реал Сосьєдад – початок о 20:00
Жирона розчистила шлях Ванату, відпустивши провального форварда до 55-разового європейського чемпіона
Атлетіко шокував, залишившись без перемог у перших трьох турах чемпіонату. Мадрридці стартували з поразки від Еспаньйола, потім розкатали 1:1 з Ельче, а тепер сталася нічия з Алавесом. "Матрацники" відкрили рахунок вже на 7-й хвилині зусиллями Сімоне, однак цей гол не можна було зараховувати – Джуліано перебував у офсайді перед відскоком, з якого він і відзначився.
¡???????? ????? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ????????!— Archivo VAR (@ArchivoVAR) August 30, 2025
El delantero está por detrás de Sivera, por lo que necesita dos defensores por detrás de él.
?? ????? ?? ?????
️ Por detrás de Giuliano solo hay un defensor. pic.twitter.com/OLXvd931Nw
Втім, справедливість було відновлено через п'ять хвилин. Гості привезли собі пенальті, а Вісенте зрівняв рахунок. 1:1!
Звісно ж, підопічні Чоло Сімеоне могли забивати ще. Після одного з ударів басків врятувала стійка, а ще в двох крутих епізодах завадив голкіпер.
? ¡Exhibición de reflejos de @AntonioSivera1 en el #AlavésAtleti! #LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/s6zXTsFaFN— LALIGA (@LaLiga) August 30, 2025
¡Qué mano de @AntonioSivera1 para evitar el gol en el #AlavésAtleti!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights | #VUELVELALIGA pic.twitter.com/AGMSNbBmif— LALIGA (@LaLiga) August 30, 2025
Втім, Атлетіко створив не так вже й багато. Гості мали 15 ударів, награвши всього на 1,09 очікуваних голів причому – причому 0,41 з них припали на стандарти. І це при 15 компенсованих хвилинах! У підсумку, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию.
"О шостій ранку буде таксі. Тебе хоче Реал": трагічна фотографія словацького генія