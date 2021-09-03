"Трансфер Антуана залежав від трьох сторін. Нам пощастило отримати Грізманна на наступні два роки. Ми не розраховували на цей трансфер і не знали, чи піде від нас Сауль. Нам ще не вдалося поговорити, тому що зараз Грізманн у Франції.

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Антуан пішов у Барселону, але відразу показав, що дуже хоче повернутися. Будуть фанати, яким не сподобається його повернення, але будуть і ті, кого потішить цей трансфер. Важливі лише рівень виступів і результат команди. Грізманн перейшов на хороших для нас умовах. Це лише показує, як сильно він хотів грати тут", – наводить слова Сересо AS.

Нагадаємо, Антуан раніше захищав кольори мадридського клубу (2014-2019 роки), після чого Грізманна придбала Барса, заплативши за гравця 120 млн євро. Француз повернувся в Мадрид на правах оренди.

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