Атлетіко не може домовитись з Челсі щодо умов оренди Морати

Форвард Челсі Альваро Мората не спішить купувати квиток до Мадриду.

Перехід Морати з лондонського клубу до табору Атлетіко під загрозою зриву, повідомляє Daily Mail.

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Мадридці хочуть орендувати 26-річного форварда лише до кінця сезону, натомість Челсі зацікавлений у продажі гравця, тому наполягає на обов'язковому викупі іспанця після завершення оренди.

Мората перейшов у Челсі влітку 2017-го, але переконати вболівальників "синіх" у своїй необхідності так і не зміг.

В поточному сезоні АПЛ Альваро провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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