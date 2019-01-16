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Атлетіко не може домовитись з Челсі щодо умов оренди Морати

10:51 232 Читать на русском
Атлетіко не може домовитись з Челсі щодо умов оренди Морати
Альваро Мората / Фото Reuters

Форвард Челсі Альваро Мората не спішить купувати квиток до Мадриду.

Перехід Морати з лондонського клубу до табору Атлетіко під загрозою зриву, повідомляє Daily Mail.

Мората готовий піти на зниження зарплатні заради трансферу в Атлетіко

Мадридці хочуть орендувати 26-річного форварда лише до кінця сезону, натомість Челсі зацікавлений у продажі гравця, тому наполягає на обов'язковому викупі іспанця після завершення оренди.

Мората перейшов у Челсі влітку 2017-го, але переконати вболівальників "синіх" у своїй необхідності так і не зміг.

В поточному сезоні АПЛ Альваро провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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