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Атлетіко не має наміру повертати Морату в Челсі

06:30 158 Читать на русском
Атлетіко не має наміру повертати Морату в Челсі
Альваро Мората / Фото AFP

Форвард Атлетіко Альваро Мората продовжить свої виступи за мадридський клуб.

Керівництво Атлетіко запевнило Альваро Морату, що не має наміру прощатись з форвардом, повідомляє Goal.com.

Челсі може повернути Морату – відома причина

Права на гравця належать Челсі, який хоче повернути його влітку, якщо "матрацники" не скористаються правом викупу 26-річного іспанця за 55 млн євро.

Сторони найближчим часом сядуть за стіл переговорів щодо майбутнього Альваро.

За півроку в Атлетіко Мората провів 15 матчів у Ла Лізі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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