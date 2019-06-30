Атлетіко не має наміру повертати Морату в Челсі

Форвард Атлетіко Альваро Мората продовжить свої виступи за мадридський клуб.

Керівництво Атлетіко запевнило Альваро Морату, що не має наміру прощатись з форвардом, повідомляє Goal.com.

Челсі може повернути Морату – відома причина

Права на гравця належать Челсі, який хоче повернути його влітку, якщо "матрацники" не скористаються правом викупу 26-річного іспанця за 55 млн євро.

Сторони найближчим часом сядуть за стіл переговорів щодо майбутнього Альваро.

За півроку в Атлетіко Мората провів 15 матчів у Ла Лізі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа