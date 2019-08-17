toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ВОРСКЛА - СК ДНІПРО-1 МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Атлетіко назвав імена капітана та його заступників на сезон 2019/20

16:04 230 Читать на русском
Атлетіко назвав імена капітана та його заступників на сезон 2019/20
Атлетіко Мадрид / Reuters

"Матрацники" визначилися з гравцями, які матимуть пріоритетне право на капітанську пов'язку в новому сезоні.

Атлетіко на офіційному сайті оголосив, що новими капітанами команди стануть півзахисники Коке і Сауль, а також голкіпер Ян Облак і захисник Хосе Хіменес.

Атлетіко готовий поборотися за Родріго Морено – на форварда претендували Реал та Барселона

Основним капітаном стане хавбек Коке. Цікавий факт – список претендентів змінився ледь не повністю у порівнянні з минулою кампанією. У сезоні 2018/19 до нього входили нападник Антуан Грізманн, який перейшов в Барселону, захисники Дієго Годін, який поповнив склад Інтера, і Хуанфран, який цього літа став гравцем Сан-Паулу.

Атлетіко встановить пам'ятник Арагонесу біля Ванда Метрополітано – фанати зібрали неймовірну суму

Нагадаємо, у минулому сезоні Атлетіко посів другу сходинку чемпіонату Іспанії, поступившись лише Барселоні.

blog_ava
Самбрано може покинути Динамо – захисник має три пропозиції з Європи
07:30
2249
Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Коке Коке Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес Хосе Хіменес Хосе Хіменес Ян Облак Ян Облак
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла – СК Дніпро-1, Десна – Колос: анонс матчів УПЛ
    Україна — 08:001646 Ворскла – СК Дніпро-1, Десна – Колос: анонс матчів УПЛ
43
хв
Рух
18:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук