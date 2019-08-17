Атлетіко назвав імена капітана та його заступників на сезон 2019/20

"Матрацники" визначилися з гравцями, які матимуть пріоритетне право на капітанську пов'язку в новому сезоні.

Атлетіко на офіційному сайті оголосив, що новими капітанами команди стануть півзахисники Коке і Сауль, а також голкіпер Ян Облак і захисник Хосе Хіменес.

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Основним капітаном стане хавбек Коке. Цікавий факт – список претендентів змінився ледь не повністю у порівнянні з минулою кампанією. У сезоні 2018/19 до нього входили нападник Антуан Грізманн, який перейшов в Барселону, захисники Дієго Годін, який поповнив склад Інтера, і Хуанфран, який цього літа став гравцем Сан-Паулу.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Атлетіко посів другу сходинку чемпіонату Іспанії, поступившись лише Барселоні.