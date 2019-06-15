toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко націлився на Ребіча – Айнтрахт назвав ціну

11:58 202 Читать на русском
Атлетіко націлився на Ребіча – Айнтрахт назвав ціну
Анте Ребіч / ФК Айнтрахт

Форвард Айнтрахта Анте Ребіч може перебратись у мадридський Атлетіко.

Мадридський Атлетіко прагне підписати хорватського нападника Анте Ребіча, повідомляє AS. Айнтрахт хоче отримати за футболіста 40 млн євро.

Айнтрахт підписав іншого серба на місце Йовіча

Клуб із Франкфурта-на-Майні вже встиг відпустити свою головну зірку Луку Йовіча в інший мадридський клуб – Реал. На його місце підписав іншого серба Деяна Йовеліча з Црвени Звезди.

Ребіч у сезоні 2018/19 забив 9 голів та віддав 4 асисти у 28 матчах Бундесліги.

Феліш справді може опинитися в Атлетіко: 5 причин повірити й рішуче "проти" від легенди збірної Португалії

blog_ava
Україна U-20 – Південна Корея U-20: анонс фіналу чемпіонату світу-2019
08:00
2351
Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Трансфери Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Атлетіко Атлетіко Трансфери Чемпіонату Німеччини Анте Ребіч Анте Ребіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
9
хв
Україна U-20
19:00
Південна Корея U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук