Атлетіко націлився на Ребіча – Айнтрахт назвав ціну

Форвард Айнтрахта Анте Ребіч може перебратись у мадридський Атлетіко.

Мадридський Атлетіко прагне підписати хорватського нападника Анте Ребіча, повідомляє AS. Айнтрахт хоче отримати за футболіста 40 млн євро.

Айнтрахт підписав іншого серба на місце Йовіча

Клуб із Франкфурта-на-Майні вже встиг відпустити свою головну зірку Луку Йовіча в інший мадридський клуб – Реал. На його місце підписав іншого серба Деяна Йовеліча з Црвени Звезди.

Ребіч у сезоні 2018/19 забив 9 голів та віддав 4 асисти у 28 матчах Бундесліги.

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