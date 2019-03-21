Атлетіко націлився на Рабйо

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо може продовжити кар'єру в Іспанії.

Керівництво "матрацників" роздумує над запрошенням у команду хавбека ПСЖ Адріена Рабйо, стверджує AS.

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За інформацією джерела, у Мадриді вирішили серйозно посилити команду після вильоту з Ліги чемпіонів та Кубка Іспанії. Зокрема, Атлетіко хоче зміцнити середню лінію команди. Іспанський клуб готує для француза солідну пропозицію, яка може спокусити його продовжити кар'єру на Ванда Метрополітано.

Нагадаємо, що влітку у Рабйо закінчиться контракт з ПСЖ і він отримає статус вільного агента. Востаннє хавбек грав у футболці парижан у грудні минулого року.

Нещодавно ПСЖ відсторонив Адріен від тренувань через візит до нічного клубу після поразки команди в Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед.

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