Півзахисник збірної Італії та ПСЖ Марко Верратті може перебратися в чемпіонат Іспанії.

Атлетіко мріє посилити свій склад, підписавши 30-річного хавбека французького гранда. Потенційний безкоштовний відхід Кіліана Мбаппе може спровокувати фінансові труднощі в ПСЖ, яким клуб спробує запобігти вже цього літа, продавши кількох гравців.

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Як повідомляє Marca, мадридці сподіваються, що бажання керівництва паризької команди перебудувати склад та скоротити витрати на зарплати може сприяти підписанню півзахисника. Верратті – головна мета Атлетіко, і надії на його трансфер зміцніють у тому випадку, якщо команда здійснить кілька вихідних трансферів.

Чинна угода Марко Верратті з ПСЖ розрахована до 2026 року. В минулому сезоні італієць зіграв у 38 матчах за парижан та відзначився однією результативною дією.

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