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Атлетіко на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ейбаром: 33-й тур Ла Ліги, матчі суботи

19:11 81 Читать на русском
Атлетіко на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ейбаром: 33-й тур Ла Ліги, матчі суботи
Ейбар – Атлетіко – 0:1

В рамках 33-го туру іспанської першості Атлетіко переміг Ейбар завдяки голу Тома Лемара.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 33-й тур

Ейбар – Атлетіко – 0:1

Голи: Лемар, 85

Райо Вальєкано – Уеска – початок о 19:30

Атлетіко провів дуже складний поєдинок проти Ейбара. Підопічні Дієго Сімеоне тиснули протягом усієї зустрічі, однак м'яч не йшов у ворота суперника через старання голкіпера Марко Дмітровіча. Він витягнув складні постріли під поперечену у виконанні Корреа, Морати, Коке та Годіна, але на 85-й пробити серба таки вдалося – це Тома Лемар замкнув подачу Коке. Даний гол виявився єдиним у грі.

Таким чином, Атлетіко набрав 68 очок та відірвався від мадридського Реала вже на сім залікових балів.

Теги
Іспанія Райо Вальєкано Райо Вальєкано Ейбар Ейбар Уеска Уеска Атлетіко Атлетіко
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