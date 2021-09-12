В рамках недільної програми 4-го туру іспанської Прімери Еспаньйол не зумів втримати нічию з Атлетіко. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 4-й тур

Еспаньйол – Атлетіко – 1:2

Голи: Де Томас, 40 – Карраско, 79, Лемар, 90+9

Осасуна – Валенсія – початок о 17:15

Кадіс – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Ігрову програму в іспанській Прімері відкривав поєдинок Еспаньйол – Атлетіко. Загалом, у першому таймі команди виглядали рівними. Обидва суперники мали шанси, щоб відкрити рахунок, але реалізувати свій зуміли лише "папуги" – невдовзі перед перервою їх вивів уперед Де Томас.

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На 53-й хвилині "матрацникам" вдалось зрівняти рахунок завдяки голу Лемара, але після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. Мадридці продовжили тиснути на суперника, і трохи згодом, на 79-й рівновагу таки відновив Карраско. Вже на останніх хвилинах компенсованого часу Карраско віддав блискучу передачу під удар Лемару, який потужно пробив під поперечину – 1:2. Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Атлетіко.

Зазначимо, що у стартовому складі Атлетіко дебютував Антуан Грізманн. 30-річний нападник провів на полі 59-ть хвилини та був замінений на Жоау Феліша, результативними діями не відзначився.

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