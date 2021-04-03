Форвард Наполі Аркадіуш Мілік, який нині виступає на правах оренди за Марсель, може продовжити кар'єру в Ла Лізі, повідомляє видання L'Equipe.

Мілік підготував хитрий план для переходу в Ювентус – посередником виступив Марсель, а Наполі буде ошуканий

За інформацією джерела, у послугах футболіста знову зацікавлений Атлетіко. Мадридці готові викласти за Міліка 12 млн у літнє трансферне вікно. Головними конкурентами "матрацників" стане туринський Ювентус. Свого часу Наполі блокував перехід нападника в Ювентус, щоб не підсилювати конкурента, тож туринцям доведеться докласти чимало зусиль, аби перехопити поляка.

Нагадаємо, Мілік перейшов у Наполі з Аякса у 2016 році. У поточному сезоні форвард зіграв за Марсель 8 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 4 голами. Його контракт з Наполі розрахований до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн євро.

Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду