Пауло Дибала може допомогти туринцям "викупити" форварда остаточно, інформує Tuttosport.

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Минулого літа Ювентус орендував Морату з двома варіантами подальшого сценарію. Цього літа "б'янконері" мають право викупу нападника за 45 млн євро або ще одна річна оренда за 10 млн і викуп за 35 млн. Втім, Атлетіко не проти влаштувати обмін на Дибалу. Доплачувати за аргентинця не доведеться, оскільки його чинний контракт з Ювентусом закінчується через рік.

Додамо, що Мората провів 40 матчів у поточному сезоні, відзначився 18 голами та 12 асистами. Статистика Дибали – 21 матч, 4 голи і 2 асисти.

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