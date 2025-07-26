Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може перебратися в команду Дієго Сімеоне.

Вслід за Маркусом Рашфордом в Ла Лігу може втекти ще один гравець "червоних дияволів" Алехандро Гарначо, повідомляє Fichajes.

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21-річний аргентинець після конфлікту з Рубеном Аморімом наприкінці сезону 2024/25 почав шукати нову команду. Нею може стати Атлетіко, який тренує співвітчизник Гарначо – Дієго Сімеоне.

"Ель Чоло" захоплюється універсальністю молодого вінгера Манчестер Юнайтед і бажає бачити його на Ванда Метрополітано, щоб посилити варіативність атаки Атлетіко.

Додамо, що Гарначо – вихованець академії Атлетіко. Він переїхав на Олд Траффорд у 2020 році з Мадрида.

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