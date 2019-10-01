Атлетіко може продати Дієго Косту в Катар – мадридці вже знайшли зіркову альтернативу

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста може покинути команду Дієго Сімеоне вже в найближче трансферне вікно.

30-річним футболістом цікавиться катарський Аль-Райан, інформує AS. Представники катарського клубу готові вступити у переговори з футболістом, контракт якого з "матрацниками" дійсний до 2021-го року.

Кавані готовий до відходу з ПСЖ

Також повідомляється, що в разі від'їзду Кости, Атлетіко спробує підписати форварда Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані. В уругвайця залишається рік за контрактом із ПСЖ і він роздумує над завершенням французького етапу своєї кар'єри.

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