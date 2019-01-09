Атлетіко може перехопити Морату в Севільї

Мадридський Атлетіко вступив у боротьбу за форварда лондонського Челсі Альваро Морату. Головний конкурент "матрацників" – Севілья.

Мадридці прагнуть взяти в оренду іспанського нападника, повідомляє Goal.

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За інформацією видання, керманич Атлетіко Дієго Сімеоне є прихильником талантів Морати, а сам форвард зацікавлений у поверненні до Мадриду, де його оточуватимуть рідні та друзі. Нагадаємо, що 26-річний іспанець є уродженцем столиці та вихованцем мадридського Реала.

Раніше фаворитом на підписання Морати вважалась Севілья. Навіть була інформація, що він погодився на перехід до команди Пабло Мачіна.

У сезоні 2018/19 Альваро Мората провів 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів.

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