Атлетіко може перехопити Хамеса в Наполі

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес отримав ще один варіант продовження кар'єри.

Колумбієць відклав свій перехід до Наполі через нову пропозицію, повідомляє Onda Cero.

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Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне нібито не проти підсилити Хамесом атаку своєї команди. "Матрацники" цього літа вже втратили Ернандеса, Годіна, Хуанфрана, а також невдовзі можуть попрощатися з Грізманном, Дієго Костою і Моратою. Хамес разом із юним талантом Бенфіки Жоау Фелішем мають скласти кістяк нової атаки мадридців.

Останні 2 сезони Хамес Родрігес провів у Баварії на правах оренди, проте мюнхенці не скористалися опцією викупу хавбека. Новий-старий тренер Реала Зінедін Зідан не розраховує на його послуги, тому влітку найкращий бомбардир ЧС-2014 напевне покине "вершкових".

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