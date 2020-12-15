Період виступів Лукаса Торрейри у складі Атлетіко може виявитися дуже коротким.

Мадридці налаштовані повернути півзахисника лондонському Арсеналу вже у січні, повідомляє Daily Mail.

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Торрейра приїхав на Ванда Метрополітано на початку жовтня, але не зміг вразити Сімеоне. Півзахисник провів лише 9 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом. Оренда Лукаса була розрахована до кінця сезону, проте "матрацники" хочуть домовитися про її дострокове припинення.

Додамо, що контракт Торрейри з Арсеналом чинний до літа 2023 року. Свого часу "каноніри" заплатили Сампдорії за уругвайця 28,5 млн євро.

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