Період перебування на Ванда Метрополітано форварда Луїса Суареса може виявитися не таким вже й довгим.

Зірковий нападник має опцію розриву контракту з "матрацниками" найближчого літа, стверджує Marca.

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Суарес 30 червня має право припинити співпрацю з Атлетіко без жодних санкцій. Цей пункт з'явився у контракті ветерана з мадридцями через побоювання щодо його адаптації у команді Сімеоне. Проте, наразі Суарес задоволений атмосферою у команді та взаєминами з клубом і не має наміру розривати чинну до літа 2022-го угоду з Атлетіко.

У нинішньому сезоні Луїс Суарес став лідером атак "матрацників". Він провів 18 матчів у Ла Лізі, в яких забив 16 м'ячів.

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