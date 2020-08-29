До кола претендентів на форварда іспанської Барселони Луїса Суареса приєднався мадридський Атлетіко. Досвідчений уругваєць близький до від'їзду з Камп Ноу.

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Суарес поповнив шорт-лист мадридців на позицію центрфорварда. На шляху трансферу наразі є дві перепони. Перша – фінансові апетити уругвайця, задовольнити які Атлетіко зможе лише після розвантаження зарплатної відомості. Наприклад, шляхом продажу Дієго Кости в Англію. Друга – сума відступних. Дієго Сімеоне підпише ветерана лише в статусі вільного агента. Конкуренцію Атлетіко в боротьбі за Суареса складуть туринський Ювентус, французький ПСЖ і Аякс.

У сезоні 2019/20 Луїс Суарес провів 28 матчів у Ла Лізі, в яких забив 16 м'ячів і оформив 8 асистів.

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