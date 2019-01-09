Атлетіко Мінейро погасив заборгованість перед Динамо за Андре

Бразильський клуб віддав Динамо усі гроші за трансфер футболіста.

Керівництво Атлетіко Мінейро погасило усю заборгованість перед Динамо за Андре, повідомляє Globo.

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Трансфер нападника відбувся ще в 2012 році. Три роки тому CAS ухвалив, що бразильський клуб заплатив Динамо не всю суму, хоча в Атлетіко запевняли, що повністю розрахувалися з киянами.

У серпні CAS знову переглянув справу і виніс рішення на користь Динамо.

У 2011 році Андре перейшов в бразильський клуб на правах оренди за 2,2 млн євро, а через рік був викуплений за 5,8 млн.