Співпраця Хорхе Сампаолі і Атлетіко Мінейро наближається до свого завершення.

Аргентинський фахівець покине свою посаду після завершення чемпіонату Бразилії, повідомляє офіційний сайт "півнів". За тур до фінішу Атлетіко Мінейро йде третім.

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Сампаолі сам попросив бразильський клуб розірвати контракт. Очікується, що 60-річний аргентинець очолить Марсель, який нещодавно позбувся Андре Віллаша-Боаша.

Додамо, що Сампаолі свого часу очолював збірну Аргентини, а в Європі відомий за роботою у Севільї.

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