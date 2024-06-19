Атлетіко хоче оформити трансфер півзахисника Челсі Конора Галлахера і вже зробив перший неофіційний запит щодо гравця.

Атлетіко зробив першу неофіційну пропозицію Челсі щодо трансферу Конора Галлахера, повідомляє AS.

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Мадридці запропонували 20 мільйонів євро за Галлахера, але отримали відмову, оскільки Челсі планує отримати за гравця щонайменше 50 мільйонів євро. Раніше Конором цікавились Астон Вілла та Тоттенхем.

До слова, Конор Галлахер – вихованець Челсі. Минулого сезону 24-річний англієць зіграв за "синіх" 50 матчів, забив 7 голів та віддав 9 асистів. Його чинна угода з клубом розрахована до 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

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