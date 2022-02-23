Атлетіко приймає Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Атлетіко – Манчестер Юнайтед стартує на о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Атлетіко останнім часом не вражає – у Дієго Сімеоне проблеми як з грою, так і з результатами. Манчестер Юнайтед навпаки знайшов свій футбол і припинив вимикатися після першого тайму.

Стартові склади команд

Атлетіко: Облак – Врсалько, Савіч, Хіменес, Рейнілдо, Лоді – Льоренте, Кондогбія, Еррера – Корреа, Феліш.

Запасні: Лекомт, Крістіан, Феліпе, Ермосо, Де Пауль, Лемар, Серрано, Грізманн, Суарес.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ліндельоф, Варан, Магуайр, Шоу – Фред, Погба – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Роналду.

Запасні: Хітон, Хендерсон, Байлі, Джонс, Мата, Лінгард, Далот, Теллес, Ван-Біссака, Матіч, Еланга, Межбрі.

Атлетіко – Манчестер Юнайтед: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів