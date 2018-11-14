Атлетіко хоче зробити Облака найбільш високооплачуваним голкіпером світу

Голкіпер Атлетіко Ян Облак може отримати солідну надбавку до зарплати за новим контрактом.

Нещодавно з'явилася інформація, що Ян Облак хоче покинути Атлетіко, оскільки клуб не пропонує йому контракт на покращених умовах. Однак "матрацники" абсолютно не хвилюються з цього приводу та впевнені, що перепідпишуть голкіпера, інформує Marca.

Керівництво Атлетіко бачить Облака ключовою фігурою команди в майбутньому. Як повідомляє джерело, мадридці вже двічі пропонували словенцю новий контракт, який зробить його найбільш високооплачуваним воротарем у світі.

Мессі та Облак – найкращі в Ла Лізі 2017/18 за версією Marca

Перша пропозиція була зроблена ще минулого року, а друга – на початку цього. Хоча в жодному з випадків сторони не дійшли згоди щодо контракту, представники Атлетіко спокійні. У Облака чинний контракт до літа 2021 року та клаусула в розмірі 100 млн євро, яку навряд чи хтось захоче активувати. Переговори тривають.