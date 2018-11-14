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Атлетіко хоче зробити Облака найбільш високооплачуваним голкіпером світу

18:10 188 Читать на русском
Атлетіко хоче зробити Облака найбільш високооплачуваним голкіпером світу
Ян Облак / Twitter

Голкіпер Атлетіко Ян Облак може отримати солідну надбавку до зарплати за новим контрактом.

Нещодавно з'явилася інформація, що Ян Облак хоче покинути Атлетіко, оскільки клуб не пропонує йому контракт на покращених умовах. Однак "матрацники" абсолютно не хвилюються з цього приводу та впевнені, що перепідпишуть голкіпера, інформує Marca.

Керівництво Атлетіко бачить Облака ключовою фігурою команди в майбутньому. Як повідомляє джерело, мадридці вже двічі пропонували словенцю новий контракт, який зробить його найбільш високооплачуваним воротарем у світі.

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Перша пропозиція була зроблена ще минулого року, а друга – на початку цього. Хоча в жодному з випадків сторони не дійшли згоди щодо контракту, представники Атлетіко спокійні. У Облака чинний контракт до літа 2021 року та клаусула в розмірі 100 млн євро, яку навряд чи хтось захоче активувати. Переговори тривають.

Теги
Іспанія Ян Облак Ян Облак Атлетіко Атлетіко
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