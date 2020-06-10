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Атлетіко хоче зберегти Карраско на наступний сезон

14:48 117 Читать на русском
Атлетіко хоче зберегти Карраско на наступний сезон
Яннік Феррейра Карраско / AS

Майбутнє хавбека Янніка Феррейри Карраско залишається невизначеним.

Атлетіко сподівається продовжити оренду бельгійця і на сезон 2020/21, інформує AS.

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Карраско залишиться в Мадриді до кінця поточної кампанії, а далі все буде залежати від Далянь Іфан. Китайці не горять бажанням знову відпускати 26-річну зірку, хоча плани хавбека чіткі – продовжити виступи в команді Сімеоне. Незабаром Атлетіко розпочне переговори, щоб все ж знайти компроміс з Далянь Іфанем.

Додамо, що Карраско приєднався до "матрацників" цієї зими і встиг награти лише 155 хвилин у всіх турнірах.

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Далянь Іфан Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско Атлетіко Атлетіко Іспанія Трансфери
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