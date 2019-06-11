Атлетіко хоче замінити Грізманна зіркою Айнтрахта

Атлетіко активно шукає виконавця, який зможе компенсувати втрату Антуана Грізманна.

Форвард франкфуртського Айнтрахта і збірної Хорватії Анте Ребіч може замінити в Атлетіко нападника Антуана Грізманна, стверджує Bild.

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Раніше Грізманн оголосив, що покине Атлетіко в пошуках нового виклику, тому головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне планує провести перебудову команди цього літа.

Ребіч минулого літа уклав з Айнтрахтом 4-річну угоду після того, як німецький клуб викупив контракт хорвата у Фіорентини.

У сезоні-2018/19 Ребіч провів за Айнтрахт 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.

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