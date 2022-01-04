Сесар Аспілікуета потрапив у сферу інтересів ще одного іспанського клубу.

Атлетіко має гостру потребу підписати центрального захисника. У центрі оборони доводиться грати непрофільним Кондогбіа та Врсалько. Клуб вже взимку хоче розширити склад, додавши варіантів Дієго Сімеоне.

Барселона узгодила контракт із капітаном Челсі

Фаворитом Ель Чоло став Сесар Аспілікуета, повідомляє AS. У баска влітку завершується контракт з Челсі, тому в Лондоні можуть погодитися на терміновий трансфер вікового капітана.

Перевага Сесара – універсальність. Він здатен зіграти і центрбека в схемі з трьома оборонцями, і латераля. Якщо Атлетіко продасть Тріпп'єра в Ньюкасл, то форсуватиме перехід Аспілікуети.

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