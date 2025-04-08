Клеман Лангле після успішної оренди в Атлетіко може покинути Барселону на постійній основі.

Дієго Сімеоне планує викупити Клемана Лангле з Барселони по закінченню сезону. Атлетіко приготував за гравця 10 мільйонів євро, повідомляє Diario SPORT.

Барселона збирається поцупити зіркового партнера Зінченка – в нього закінчується контракт уже цього літа

Контракт 29-річного француза з "блаугранас" діє до 2027 року, але "матрацники" сподіваються, що Барселона не буде вимагати більшої суми та піде назустріч Атлетіко, щоб розвантажити й без того проблемний зарплатний бюджет каталонців. Мадридський клуб тягне час з офіційною пропозицією, очікуючи, що ціна на гравця буде знижена.

Додамо, що Лангле приєднався до Барселони у 2018 році з Севільї. Після цього він відправлявся в оренди до Астон Вілли та Тоттенхема. А в поточному сезоні виступає за Атлетіко, в складі якого відіграв 29 матчів у всіх турнірах.

Атлетіко у доданий час дотис Севілью і повернувся у чемпіонські перегони, Вільяреал випередив Бетіс і піднявся у зону ЛЄ