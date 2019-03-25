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Атлетіко хоче попрощатись з Лемаром, якого придбали минулого літа за 70 мільйонів євро

17:47 627 Читать на русском
Атлетіко хоче попрощатись з Лемаром, якого придбали минулого літа за 70 мільйонів євро
Тома Лемар / Соцмережі

Хавбек Атлетіко Тома Лемар може влітку покинути мадридський клуб.

23-річний француз не зміг закріпитись у складі "матрацників", тому керівництво готове розпрощатись з Лемаром вже цього літа, якщо той не зможе проявити себе до кінця сезону, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, Лемар перейшов у Атлетіко влітку минулого року з Монако. Тоді команда з Мадрида заплатила за хавбека 70 мільйонів євро.

У поточному сезоні в активі півзахисника 36 матчів за Атлетіко в усіх турнірах, де Лемар забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Іспанія Тома Лемар Тома Лемар Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко
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