Союз мадридського Атлетіко та Дієго Сімеоне може тривати ще багато років.

Чинний контракт аргентинця розрахований до літа 2022-го, але "матрацники" вже зараз хочуть його продовжити до 2024-го.

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Генеральний директор клубу Хіль Марін підтримує дружні стосунки із Сімеоне та встиг повідомити тренеру про свої наміри. Ель Чоло готовий до продовження співпраці і навіть до зменшення зарплатні, стверджує AS. Зараз керманич Атлетіко отримує "брудними" 32 млн євро на рік (найбільше у світі), але розуміє фінансові труднощі клубу в умовах пандемії. Натомість Сімеоне розраховує отримати серйозне підсилення складу.

Додамо, що аргентинець очолив Атлетіко у січні 2012 року. Фахівець приводив мадридців до сенсаційного чемпіонства у сезоні 2013/14, а в поточній кампанії знову йде лідером Прімери.

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