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Атлетіко хоче придбати двох зірок Бенфіки і Семеду

27 травня 22:02 488 Читать на русском
Атлетіко хоче придбати двох зірок Бенфіки і Семеду
Жоау Феліш та Рубен Діаш / Reuters

Мадридський Атлетіко готується здійснити три гучні трансфери у це міжсезоння.

Атлетіко обговорює з агентом Жорже Мендешем трансфери його клієнтів Нелсона Семеду, Жоау Феліша і Рубена Діаша, інформує AS.

Усі троє співпрацюють з компанією Gestifute, яка належить впливовому португальцю. Семеду незадоволений своїм становищем в Барселоні і хоче змінити клуб. Він готовий вести переговори з Атлетіко, в його контракті прописана опція викупу за 100 мільйонів євро. Видання припускає, що він буде включений в угоду щодо Антуана Грізманна.

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Що стосується Діаша, в Атлетіко вважають 60 мільйонів євро, які прописані в його контракті з Бенфікою, занадто великою сумою. Ціна Феліша вдвічі більша – 120 млн євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Нелсон Семеду Нелсон Семеду Рубен Діаш Рубен Діаш Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко Атлетіко Жорже Мендеш
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