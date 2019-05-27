Атлетіко хоче придбати двох зірок Бенфіки і Семеду

Мадридський Атлетіко готується здійснити три гучні трансфери у це міжсезоння.

Атлетіко обговорює з агентом Жорже Мендешем трансфери його клієнтів Нелсона Семеду, Жоау Феліша і Рубена Діаша, інформує AS.

Усі троє співпрацюють з компанією Gestifute, яка належить впливовому португальцю. Семеду незадоволений своїм становищем в Барселоні і хоче змінити клуб. Він готовий вести переговори з Атлетіко, в його контракті прописана опція викупу за 100 мільйонів євро. Видання припускає, що він буде включений в угоду щодо Антуана Грізманна.

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Що стосується Діаша, в Атлетіко вважають 60 мільйонів євро, які прописані в його контракті з Бенфікою, занадто великою сумою. Ціна Феліша вдвічі більша – 120 млн євро.

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