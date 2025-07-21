21-річний португальський оборонець Ренату Вейга може перебратися в Іспанію цього літа, повідомляє Diario AS.

Манчестер Сіті хоче повернути Палмера – Гвардіола готується викласти рекордні 170 мільйонів

"Матрацники" розпочали пошуки нового кандидата на підсилення центру захисту після зриву трансферу Крістіана Ромеро. Тоттенхем після довгих перемовин відмовився продавати свого лідера, за плечима якого перемога на ЧС-2022 у складі збірної Аргентини.

Ренату Вейга чудово себе проявив в оренді у складі Ювентуса, але висока конкуренція в центрі оборони Челсі змушує його шукати нову команду. Челсі оцінюють португальця у 35 мільйонів євро. Серед претендентів на гравця називають і "Стару Синьйору", яка хоче повернути захисника в Серію А вже на повноцінній основі.

Атлетіко не виключає можливості взяти оборонця в оренду з правом викупу. Цьому сприяють хороші стосунки команд після трансферів Конора Галлахера та Жоау Фелікса. Також "матрацників" приваблює універсальність португальського одноклубника Михайла Мудрика, адже Вейга також може зіграти на лівому фланзі захисту.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер