Мадридський Атлетіко може долучитися до списку клубів, які зганьбилися запрошенням гравців з Росії.

Резервний голкіпер "матрацників" Гораціу Молдован тиждень тому заявив, що хоче покинути команду. За його слова, клуб уже активно шукає йому заміну, повідомляє AS.

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Атлетіко не вигадав нічого кращого, ніж привезти росіянина. Мадридці цікавляться голкіпером московського ЦСКА Іллею Помазуном. Transfermarkt оцінює 24-річного воротаря у 2,5 мільйони євро. Нагадаємо, що цей клуб також намагається підписати Артема Довбика із Жирони.

До слова, Гораціу Молдован перебрався в Атлетіко лише в січні цього року. Однак Дієго Сімеоне за ці пів року навіть не дав дебютувати румунському голкіперу, цілковито довіряючи Яну Облаку.