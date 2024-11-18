Атлетіко розуміє, що рано чи пізно співпраця з Дієго Сімеоне повинна добігти кінця.

Нинішній сезон може стати останнім для аргентинця, який приходив ще у грудні 2011 року, інформує Relevo.

Влітку Атлетіко витратив 185 млн євро на новачків, але бажаного прориву не сталось. "Матрацники" у Ла Лізі відстають від Барселони вже на 7 очок, а в ЛЧ ледь тримаються у зоні плей-офф. Сімеоне вже не може запалювати команду, як це було раніше, зате отримує захмарну зарплату – 45 млн євро "брудними" щороку.

Сімеоне відповів на заяву вигнанця Атлетіко, який звинуватив "матрацників" у важкому періоді в Мадриді

Ще у січні Атлетіко запросив нового спортивного директора Карлоса Бусеро, який суттєво скоротив повноваження Андреа Берти, одного з найближчих соратників Сімеоне. Не так давно "Ель Чоло" підписав продовження контракту до 2027 року, але немає жодних гарантій, що він відпрацює його до кінця.

Атлетіко хоче бути заздалегідь готовим до нової епохи, тому підготував широченний список тренерів на заміну. Тут є молодий Фернандо Торрес, Луїс Енріке, Хулен Лопетегі, Луїс де ла Фуенте, Марселіно, Маурісіо Почеттіно і навіть Юрген Клопп. Президент "матрацників" Хіль Марін виступає за кандидатуру Унаї Емері.

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