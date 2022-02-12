Атлетіко готовий влаштувати розпродаж зірок у разі невиходу до ЛЧ – три прізвища на сотні мільйонів євро
Атлетіко розглядає економічний план Б, якщо клуб залишиться без призових від УЄФА.
Фініш поза зоною Ліги чемпіонів підштовхне мадридців до розпродажу лідерів, повідомляє Marca.
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Пандемія вдарила по всіх клубах, тому рахувати гроші доводиться навіть грандам. Упродовж останніх сезонів Атлетіко вже звик виступати у групі ЛЧ, проте нинішня кампанія складається для команди Сімеоне дуже важко. Якщо пробитися до четвірки Прімери таки не вдасться, то влітку команду покине хтось з лідерів. Є три претенденти з величезними цінниками – Облак, Льоренте і Феліш. Transfermarkt оцінює їх у 60 млн євро кожного, проте на ринку можна виручити значно більше.
Додамо, що зараз Атлетіко посідає п'яту сходинку Прімери, відстаючи на 2 очки від Барси і на 4 від Бетіса. "Матрацники" продовжують боротьбу і в Лізі чемпіонів, де на стадії 1/8 фіналу зустрінуться з МЮ.
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