Фініш поза зоною Ліги чемпіонів підштовхне мадридців до розпродажу лідерів, повідомляє Marca.

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Пандемія вдарила по всіх клубах, тому рахувати гроші доводиться навіть грандам. Упродовж останніх сезонів Атлетіко вже звик виступати у групі ЛЧ, проте нинішня кампанія складається для команди Сімеоне дуже важко. Якщо пробитися до четвірки Прімери таки не вдасться, то влітку команду покине хтось з лідерів. Є три претенденти з величезними цінниками – Облак, Льоренте і Феліш. Transfermarkt оцінює їх у 60 млн євро кожного, проте на ринку можна виручити значно більше.

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Додамо, що зараз Атлетіко посідає п'яту сходинку Прімери, відстаючи на 2 очки від Барси і на 4 від Бетіса. "Матрацники" продовжують боротьбу і в Лізі чемпіонів, де на стадії 1/8 фіналу зустрінуться з МЮ.

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