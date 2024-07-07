Раніше повідомлялося, що Артем Довбик ухвалив остаточне рішення залишитися в Жироні на наступний сезон, оскільки хоче спробувати свої сили в Лізі чемпіонів, а його родині дуже комфортно в цьому місті.

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Однак Атлетіко не полишає спроби підписати українського форварда і має намір виплатити за Артема Довбика 40 мільйонів євро найближчими днями, повідомляє інсайдерка Ірен Хункера у ефірі Atletico Play. Раніше мадридський клуб пропонував за 27-річного українця 25 мільйонів євро, тоді як Жирона вимагала 40 мільйонів євро, що створювало певну розбіжність між сторонами.

До слова, контракт Довбика з Жироною чинний до літа 2028-го року. Минулого сезону він провів за клуб 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.

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