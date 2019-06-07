Атлетіко готовий викупити Морату

Нападник Челсі Альваро Мората, орендований Атлетіко, може залишитись у мадридському клубі.

Нападник Альваро Мората справив відмінне враження на тренерський штаб "кольчонерос", тому керівництво клубу прийняло рішення викупити іспанця, повідомляє Marca.

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Атлетіко має право викупити Морату за 55 мільйонів євро після закінчення терміну оренди, але хоче оформити трансфер вже зараз, а гроші заплатити в строк, встановлений орендним договором, тобто через рік. Челсі поки не дав відповідь на цей запит, оскільки чекає рішення Лозанни щодо своєї апеляції на трансферну заборону.

Нагадаємо, у складі Атлетіко Мората зіграв 17 матчів і забив 6 м'ячів та віддав 1 гольову передачу.

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