Атлетіко готовий викласти кругленьку суму за бразильця, яким цікавився Шахтар

Мадридський Атлетіко продовжує працювати над підписанням атакувального хавбека Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса.

Іспанський клуб почав переговори щодо трансферу талановитого гравця, інформує AS. Очікується, що Гімараєс перейде в Атлетіко під час зимового трансферного вікна. Орієнтовна вартість переходу бразильця – 30 мільйонів євро.

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"Я знаю, що це чудовий клуб, який грає в Лізі чемпіонів. Я відхилив кілька пропозицій, щоб здійснити мрію про перехід у європейський футбол", – прокоментував Гімараєс інтерес до своєї персони.

До слова, в поточному чемпіонаті Бразилії, останній тур якого відбудеться у найближчу неділю, Гімараєс зіграв 25 матчів та забив 2 голи. Свого часу гравцем цікавився донецький Шахтар.

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