toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ОЛІМПІК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - РОМА

Атлетіко готовий викласти кругленьку суму за бразильця, яким цікавився Шахтар

16:41 465 Читать на русском
Атлетіко готовий викласти кругленьку суму за бразильця, яким цікавився Шахтар
Бруно Гімараєс / Globo Esporte

Мадридський Атлетіко продовжує працювати над підписанням атакувального хавбека Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса.

Іспанський клуб почав переговори щодо трансферу талановитого гравця, інформує AS. Очікується, що Гімараєс перейде в Атлетіко під час зимового трансферного вікна. Орієнтовна вартість переходу бразильця – 30 мільйонів євро.

Кавані розглядає варіант з переходом в Атлетіко – агент зіркового форварда розповів про переговори з мадридцями

"Я знаю, що це чудовий клуб, який грає в Лізі чемпіонів. Я відхилив кілька пропозицій, щоб здійснити мрію про перехід у європейський футбол", – прокоментував Гімараєс інтерес до своєї персони.

До слова, в поточному чемпіонаті Бразилії, останній тур якого відбудеться у найближчу неділю, Гімараєс зіграв 25 матчів та забив 2 голи. Свого часу гравцем цікавився донецький Шахтар.

Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду
09:00
4551
Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Трансфери Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєс Бруно Гімараєс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
56
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук