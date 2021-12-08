Португалець у січні має великі шанси покинути столицю Іспанії, інформує Cadena SER з посиланням на слова журналіста Хав'єра Маталланьяса. Нещодавно "матрацники" повідомили агенту Жорже Мендешу, що будуть готові відпустити 22-річного форварда, якщо клуб отримає дуже привабливу пропозицію у плані фінансів.

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"Все почалося у матчі проти Валенсії, в якому Феліш провів чотири хвилини. Тоді Сімеоне все показав своїм жестом – він поцілував Грізманна. Після цього Мендеш звернувся до керівництва Атлетіко та сказав, що хоче, щоб взимку його клієнт опинився у новому клубі. Сімеоне привів у клуб Грізманна, щоб змусити Феліша піти", – заявив журналіст.

Нагадаємо, Жоау перебрався в Мадрид влітку 2019-го, Атлетіко заплатив за нього Бенфіці 127 мільйонів євро. У поточному сезоні він відзначився одним м'ячем та віддав два асисти у 12-ти матчах.

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