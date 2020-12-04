"Матрацники" зацікавлені у послугах поляка, оскільки Дієго Коста вибув на тривалий термін через тромбоз, а Луїс Суарес захворів на коронавірус.

Наполі жорстко покарав Міліка – форвард до зими сидітиме без футболу замість мрій про Ювентус

За інформацією AS, Атлетіко може розраховувати на трансфер за зниженою вартістю, оскільки контракт Міліка з Наполі завершується влітку 2021 року. Раніше повідомлялось про предметний інтерес до нападника з боку Роми та Евертона.

Зазначимо, що Мілік не потрапив до заявки Наполі на чемпіонат та Лігу Європи через своє бажання покинути колектив влітку 2020 року.

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