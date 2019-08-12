Атлетіко готовий поборотися за Родріго Морено – на форварда претендували Реал та Барселона

Нападник Валенсії все ж може піти на підвищення цього літа.

Форвард "кажанів" зацікавив мадридський Атлетіко, інформує Marca.

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Керівництво "матрацників" розглядає Родріго як конкурента двом центрфорвардам команди – Дієго Кості та Альваро Мораті. Валенсія вимагатиме за гравця збірної Іспанії близько 60 мільйонів євро. Раніше на 28-річного страйкера претендували Барселона та Реал, однак нікому з них не вдалося узгодити перехід нападника.

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У сезоні-2018/19 Родріго провів за Валенсію 33 матчі в Ла Лізі, забив вісім м'ячів і віддав сім гольових передач.