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Атлетіко готовий поборотися за Родріго Морено – на форварда претендували Реал та Барселона

15:12 222 Читать на русском
Атлетіко готовий поборотися за Родріго Морено – на форварда претендували Реал та Барселона
Родріго Морено / Getty Images

Нападник Валенсії все ж може піти на підвищення цього літа.

Форвард "кажанів" зацікавив мадридський Атлетіко, інформує Marca.

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Керівництво "матрацників" розглядає Родріго як конкурента двом центрфорвардам команди – Дієго Кості та Альваро Мораті. Валенсія вимагатиме за гравця збірної Іспанії близько 60 мільйонів євро. Раніше на 28-річного страйкера претендували Барселона та Реал, однак нікому з них не вдалося узгодити перехід нападника.

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У сезоні-2018/19 Родріго провів за Валенсію 33 матчі в Ла Лізі, забив вісім м'ячів і віддав сім гольових передач.

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Іспанія Трансфери Родріго Морено Родріго Морено Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Трансфери Чемпіонату Іспанії
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