Атлетіко феєрично вилетів з Кубка Іспанії від Жирони

Жирона створила сенсацію в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, вибивши з турніру мадридський Атлетіко.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, матч-відповідь (перший матч – 1:1)

Атлетіко – Жирона – 3:3

Голи: Калініч, 12, Корреа, 66, Грізманн, 84 – Фернандес, 37, Стуані, 59, Думбія, 87

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Господарі швидко вийшли вперед – Калініч реалізував свою нагоду. Втім, ще до перерви Жироні вдалося відновити статус-кво.

Після перерви Стуані, якого сватають у Барселону, вивів свою команду вперед. Вже за декілька хвилин Корреа зробив рахунок нічийним, а згодом Грізманн майже привів свою команду у наступний раунд. Гол француза не шокував Жирону, і наприкінці матчу Думбія своїм голом зробив головну сенсацію Кубка Іспанії.

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