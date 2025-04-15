Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який може істотно вплинути на розподіл позицій в іспанській зоні Ліги чемпіонів.

УЄФА жорстко покарав арбітрів матчу Атлетіко – Реал: вони не зарахували скандальний пенальті Альвареса

На негативному тлі

"Матрацники" підходили до зустрічі, маючи жахливу статистику за плечима. Підопічні Дієго Сімеоне не знали перемог протягом місяця, за шість матчів втративши практично все. Команда вилетіла з ЛЧ у протистоянні з Реалом, двічі програла Барсі й покинула Кубок Іспанії, а також втратило очки з Хетафе й Еспаньйолом – так згоріли останні надії на чемпіонство.

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Після цього сталася перемога над Севільєю, однак навряд чи фани "кольчонерос" були задоволені. Мадридці змушені були відігруватись, а вирішальний гол вдалося провести аж у компенсований час. Як наслідок, Атлетік впритул наблизився до третьої позиції "матрацників", а Вільяреал відставав на 9 очок при грі в запасі.

Публіка на Метрополітано вимагала не тільки перемоги, а й максимально переконливого футболу. Домашка з Вальядолідом у таких умовах стала максимально доречною – жодних проблем із двадцятою командою Ла Ліги бути не могло. Дискваліфікація Корреа й травми Ліно та Де Пауля навряд чи позначились би в зустрічі проти суперника, який програв 10 з 11-ти останніх матчів.

Атлетіко знову отримав проблеми

У статистичному плані картина виявилась такою, як і очікували. Атлетіко володів м'ячем 55% часу, вів за ударами з рахунком 18:3, за дотиками у штрафному мав 27:2, а на чужій третині провів понад 200 передач з точністю в 86%. Із мінусів можна відзначити тільки невеличке відставання за переможними єдиноборствами й низький показник очікуваних голів з гри (1,01 xG).

Вже на 6-й хвилині господарі мали відкривати рахунок внаслідок прострілу Галлахера й замикання від Барріоса, однак голкіпер парирував – а добивання пройшло поруч зі стійкою. Втім, цей момент став останнім для мадридців у наступнійй 15-хвилинці, а на 20-й Вальядолід взагалі заробив пенальті – після подачі з кутового м'яч влучив у лікоть Барріосу, зрикошетивши в руку Лангле.

Паблік Archivo VAR, який спеціалізується на розборі рішень іспанських арбітрів, погодився з призначення 11-метрового. На думку фахівців, його можна було призначати за будь-який із дотиків. Сілла з "позначки" конвертував покарання у гол – 0:1! "Ла Віола" вирвалась уперед.

Втім, вже через дві хвилини Атлетіко заробив свій пенальті. У штрафному гостей наступили на ногу Джуліано Сімеоне. Жодних вагань там бути не могло – рефері вказав на "точку", а Альварес пробив по центру. 1:1!

Ще через дві хвилини "матрацники" вирвались уперед. Джуліано Сімеоне отримав закидання з глибини, зайшов на правий край карного майданчика й пробив з рикошетом від Енріке Сілви. М'яч влетів під поперечину – 2:1! Атлетіко продемонстрував чудову реакцію на пропущений гол.

До кінця першого тайму Атлетіко міг закривати гру зі стандартів. Сімеоне замикав навіс Грізманна зі стандарту, а Альварес пробивав після відскоку з кутового – в обох випадках точності трішки забракло. На 45-й же хвилині Льоренте отримав пас за спини захисниками і небезпечно прострілював, а Галлехер вгатив по воротах після вдалої зрізки – втім, удар накрили.

Команди відправились відпочивати за рахунку 2:1 на користь господарів. Здавалося, у другому таймі підопічні Чоло Сімеоне спокійно дотиснуть Вальядолід – але замість цього Метрополітано побачив 2:2. На 56-й хвилині Хаві Санчес наважився на прямий удар зі стандарту, а м'яч рикошетом від голови Галлахера пішов у протихід Облаку. "Ла Віола" відновила статус-кво.

Пенальті та заміни виручили Атлетіко

Ель Чоло миттєво відреагував, кинувши у бій Рікельме, Серлота, Ле Нормана й Моліну (замість Коке, Грізманна, Лангле та Галлахера). Команда продовжила тиснути на гостей, однак моментів не виникало аж до 70-ї хвилини – саме тоді призначили третій пенальті. Енріке Сілва сфолив проти Льоренте на краю карного майданчика, вдаривши Маркоса по нозі. Знову ж таки, рішення було безапеляційним.

Хуліан Альварес впевнено переграв Андре Ферейру, відновивши перевагу Атлетіко. 3:2! Після цього мадридцям стало простіше. Вже на 77-й хвилині свіжий Лемар міг забивати перший з березня 2023-го гол за "матрацників", стріляючи низом після катбеку з правого флангу, але голкіпер врятував Вальядолід.

Ще через дві хвилини господарі таки дотиснули найгіршу оборону чемпіонату. Рікельме прорвався на правий фланг і виконав крос на Альвареса, той замкнув, а Ферейра парирував – втім, Серлот тут же відзначився з відскоку. Так було забито 73-й гол у ворота "Ла Віоли" в поточному чемпіонаті.

Він став останнім у цій зустрічі, хоча Атлетіко міг піти і на розгром. Фінальний свисток зафіксував перемогу мадриців, внаслідок якої четверта позиції залишилась у шести балах позаду. Відібрати бронзу в підопічних Дієго Сімоне буде дуже складно.

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