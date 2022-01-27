Гравець Валенсії переїхав на Ванда Метрополітано і підписав півторарічний контракт, повідомляє прес-служба "матрацників".

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За неофіційними джерелами, Атлетіко заплатив всього 2,5 млн євро. Влітку Васс ставав вільним агентом, тому Валенсія не могла торгуватися за півфіналіста Євро-2020. Універсальний хавбек навіть ставив ультиматум – або "кажани" домовляються з Атлетіко, або він не виходить на поле до кінця сезону і йде безкоштовно.

Додамо, що у поточній кампанії Васс провів 21 матч, оформив один гол та один асист.

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