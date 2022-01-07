Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Райо Махадаонда – Атлетіко – 0:5

Голи: Кунья, 17, Лоді, 26, Суарес, 41, Грізманн, 67, Феліш, 79

Підопічні Дієго Сімеоне не залишили жодних шансів представнику третього дивізіону, забивши п'ять "сухих" м'ячів. Аргентинський фахівець вирішив дати зіграти усім своїм лідерам, за що, вочевидь, поплатився.

Мілованов забив переможний гол Вільяреалу – відеоогляд найбільшої сенсації в Кубку Іспанії

Антуан Грізманн з'явився на полі в середині другого тайму. Француз встиг забити, але був змушений завершити матч достроково. Форвард отримав травму на 75-й хвилині й пішов у роздягальню. Атлетіко догравав матч у меншості, оскільки усі заміни на той час вже були використані. Хоча це не завадило "матрацникам" за кілька хвилин після втрати Грізманна провести п'ятий м'яч.